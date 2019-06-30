مصدر: رؤوساء الكتل في بغداد نفذوا ارادات اقليمية غيرت من الخارطة السياسية بكربلاء

2019/06/30 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- وكالة النبأ للأخبار/ كشف مصدر حكومي، يوم الاحد، ان قوة مسلحة من بغداد وصلت الى مجلس المحافظة عند عقد جلسة المجلس الطارئة يوم الجمعة الماضية، مبينا ان رؤساء الكتل في بغداد من غيروا الخريطة السياسية في كربلاء.وافاد مصدر من داخل مجلس محافظة كربلاء لوكالة نون الخبرية، تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "قوة مسلحة من بغداد وصلت يوم الجمعة (28 حزيران 2019) عند بدء الجلسة الطارئة لاختيار محافظ جديد بدلا عن المحافظ المقال عقيل الطريحي".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "رؤساء الكتل السياسية في بغداد ينفذون ارادات اقليمية، وهي التي غيرت الخارطة السياسية والادارية في كربلاء".

واكدت مصادر من داخل مجلس محافظة كربلاء، يوم الجمعة (28 حزيران 2019) ان الجلسة السرية الطارئة لمجلس المحافظة شهدت توافقاً على ان يكون رئيس المجلس نصيف الخطابي، محافظا لكربلاء بدلا عن المحافظ المقال عقيل الطريحي وتم التوافق على اختيار نائب رئيس المجلس الحالي علي عبد المالكي رئيسا للمجلس.

وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.



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