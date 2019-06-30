وزير التخطيط يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإقرار الخطة الاستثمارية لمحافظة كركوك

2019/06/30 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية لإقرار الخطة الاستثمارية لمحافظة كركوك،

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