2019/06/30 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي،اليوم الاحد، الجهات ذات العلاقة، بضرورة الإسراع لتحديد آليات نقل ملكية قطع الأراضي للمستثمرين، وتحديد نسب انجاز معينة لنقلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوجه بضرورة الإسراع لتحديد آليات نقل ملكية الأراضي للمستثمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوجه بضرورة الإسراع لتحديد آليات نقل ملكية الأراضي للمستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).