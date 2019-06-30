2019/06/30 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر الغراف بالشطرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر الغراف بالشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).