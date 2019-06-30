تعرف على علاقة ضوء التلفاز وزيادة الوزن

2019/06/30 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر العلماء من أن النوم مع وجود ضوء التلفاز أو أي ضوء قد يؤدي إلى السمنة؛ لأنه يربك ساعة الجسم البيولوجية.

وأظهرت الدراسة الحديثة

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