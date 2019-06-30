أستقرار سعر صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الاغلاق

2019/06/30 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

إستقرار أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم الأحد 2019/6/30 ..

الوقت 3.00 م

بورصة الكفاح

120.150

في صيرفات بغداد

119.500

120.500

البصرة بورصة

120.200

الموصل بورصة

120.275

أربيل

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