2019/06/30 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستقرار سعر صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الاغلاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إستقرار أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم الأحد 2019/6/30 ..
الوقت 3.00 م
بورصة الكفاح
120.150
في صيرفات بغداد
119.500
120.500
البصرة بورصة
120.200
الموصل بورصة
120.275
أربيل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستقرار سعر صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الاغلاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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