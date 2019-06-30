من هي الجهة التي تعرقل إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء؟

2019/06/30 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف قائممقام قضاء الموصل، زهير الأعرجي، الاحد، الجهة المعرقلة لإعادة اعمار جامع النوري في المدينة القديمة.وقال الأعرجي لـ /المعلومة/ إن “الاموال المخصصة لاعادة اعمار جامع النوري ومأذنته الحدباء هي 50 مليون دولار، ولكن الجهة المعنية بالاعمار وهي منظمة اليونسكو تعرقل التنفيذ ولاسباب غير معلومة”.وأضاف، أن “محافظ نينوى سيشكل لجنة خاصة للذهاب […]

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