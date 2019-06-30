مصدر: عبد المهدي سيقدم مرشحة مستقلة من الموصل لوزارة التربية

2019/06/30 | 17:08

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(المستقلة)..كشف مصدر برلماني بأن رئيس الوزراء بطريقة لاختيار شخصية اكاديمية مستقلةمن الموصل لحقيبة التربية.

واكد المصدر ل(المستقلة) ان الشخصية التي تم اختيارها غير تابعة لاي جهة سياسية ، مشددا على ان الامر محسوم ومن المتوقع ان يصل ترشيحها لمجلس النواب اليوم وانها شخصية اكاديمية عملت لسنوات طويلة في جامعة الموصل .يذكر ان النائب عن تحالف البناء فاضل جابر الفتلاوي صرح يوم امس بأن يوم الاثنين سيرشح عبد المهدي شخصية مستقلة بعيدة عن الكتل السياسية.

وكان مجلس النواب قد صوت بعدم الثقة على ثلاث مرشحات لوزارة التربية تم تقديم اسمائهن باوقات مختلفة.

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