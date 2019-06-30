“يس عراق” تنشر اسماء الطلبة المؤهلين في اختبار التسريع للعام الدراسي 2018/2019

2019/06/30 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” اسماء الطلبة المؤهلين في اختبار التسريع للعام الدراسي 2018/2019 كما اعلنتها وزارة التربية.

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