2019/06/30 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، رجلا ثانيا للاشتباه في ضلوعه في جريمة طعن بجنوب لندن، أمس السبت، أفضت إلى مقتل امرأة حبلى كانت في السادسة والعشرين من عمرها.وكانت المرأة حبلى في شهرها الثامن تقريبا، وأعلنت الشرطة اسمها وهو كيلي ماري ففريل، ولا يزال مولودها، الذي ولد في موقع الجريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة البريطانية تعتقل رجلا ثانيا فيما يتعلق بمقتل امرأة حامل في لندن وكالة خطوة برس.

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