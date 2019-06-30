الاستخبارات تداهم وكرا كبيرا لتجارة الأسلحة والمخدرات وتعتقل صاحبه في الموصل

2019/06/30 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،الاحد، عن مداهمة اكبر وكر لتجارة الأسلحة والمخدرات والقبض على صاحبه في الموصل.

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