2019/06/30 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط تمديد قرار خفض الانتاج الى نهاية العام الحالي او الى الربع الاول من العام 2020 المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان اثناء مغادرته الى فيينا لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة "اوبك" والمتحالفين معها ، ان اتجاه الدول المنتجة الرئيسية يؤشر الى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الانتاج من (6- 9) اشهر .

واكد الوزير ان التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مازالت حاضرة ويتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن الى السوق النفطية، ويدعم أسعار النفط، وبالتالي فان قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج يؤدي الى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية، وان الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا الى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار، مشدداً على وجود التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين ويبدو ان معالجة المشاكل والصعوبات يتطلب بعض الوقت، وان يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وحلم وصبر كبير.

واشار الغضبان الى ان موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان الاجتماع يستمر ليومي (1-2) تموز المقبل، وسيناقش اوضاع السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار المناسب لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار التي تشهد اهتزازا وإرباكات كبيرة نتيجة المعروض النفطي والاسباب الجيو سياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرجح تمديد قرار خفض انتاج النفط العالمي لفترة إضافية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرجح تمديد قرار خفض انتاج النفط العالمي لفترة إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).