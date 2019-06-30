2019/06/30 | 17:17

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بالصور ..



مراسل افاق : متظاهرون يحرقون مدخل بناية مجلس بلدي في ذي قار

افاد مراسل افاق في محافظة ذي قار ان متظاهرون حرقوا مدخل بناية

المجلس البلدي في قضاء الإصلاح التابع الى محافظة ذي قار بسبب

احتجاجا على ترد الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي والماء.

واصابة شرطي اثناء فض التظاهرة

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