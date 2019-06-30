2019/06/30 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ البصرة : لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين والمنشآت الحكومية خلال التظاهرات

اكد محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني على ان الاجتماع الامني

الذي عقد في المحافظة شدد على ضرورة حماية ممتلكات المواطنين جاء

ذلك خلال حضوره مع المتظاهرين أمام مبنى الحكومة المحلية.وقال العيداني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام أن التظاهرات السلمية

مشروعة ومحفوظة"، مبينا "الاجتماع الأمني الذي عقد يوم امس أكد

ضرورة الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين بصورة عامة".

ولفت الى انه "لن نسمح لأي جهة بالتعدي على حرمات المواطنين"، مبينا

أن التظاهرات هذه السنة تختلف عن العام الماضي مع تحسن بعض

الخدمات".

مشيرا الى ان "الكثير من المشاريع المتوقفة أعيد العمل بها وهناك

أكثر من ٥٠٠ مشروع أقرتها الحكومة المحلية، وان البصرة تسير في

الاتجاه الصحيح نحو تحسين ملف الخدمات".خلال خطتت العام الحالي

أما بخصوص ملف البطالة بين العيداني ان "هذا الملف عام، ولايمكن حله

بين ليلة وضحاها، ونحن قطعنا شوطا من أجل إيجاد الحلول المناسبة

والانية لمشكلة البطالة ومنها تدريب العاطلين في المراكز المهنية

على دفعات تمهيداً لزجهم في الشركات العاملة في البصرة".

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