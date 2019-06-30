التخطيط تؤجل إقرار الخطة الاستثمارية لكركوك الى الأسبوع المقبل

2019/06/30 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية لإقرار الخطة الاستثمارية لمحافظة كركوك، ومنح صلاحيات المصادقة للحكومة المحلية على المشاريع المستمرة والجديدة في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الاجتماع حضره وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، ورئيسا ديوان الرقابة المالية صلاح نوري، واللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات طورهان المفتي، ونائب محافظ كركوك، ووكيلا وزارة التخطيط وعدد من المديرين العامين في الوزارة".واكد الدليمي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع" سعيه من خلال رئاسته لهذه اللجنة الوزارية الى تذليل الصعوبات، وتحديد المشاريع وفقاً لأولويتها وأهميتها ضمن خطة تنفيذ مرحلية، وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ جميع المشاريع في أقصر مدة زمنية ممكنة".وشدد على" أهمية تقديم الحكومة المحلية لجميع خطط المشاريع في اقرب وقت ممكن؛ لمصادقة وزارة التخطيط عليها وتوفير التخصيصات اللازمة للتنفيذ"، مؤكدا ان" اللجنة اتفقت خلال الاجتماع على انجاز الإجراءات خلال الأسبوع المقبل، والسعي لتوفير ظروف العمل اللازمة بهدف تقديم افضل خدمة لمواطني محافظة كركوك والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها".انتهى

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