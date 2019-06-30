80 شركة يونانية تستعد لزيارة بغداد في تشرين الأول المقبل

2019/06/30 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تستعد 80 شركة يونانية لزيارة بغداد في تشرين الأول المقبل الدخول والعمل والاستثمار في الاسواق العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني، اليوم الاحد، السفير اليوناني لدى العراق.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" في بداية اللقاء رحب الحمداني بالسفير، معربا عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية العراقية اليونانية.وثمن الحمداني خلال اللقاء" الجهد الكبير الذي بذلته غرفتي تجارة بغداد والعربية اليونانية على مدى أكثر من خمس سنوات والذي تمثل في عقد عدة ملتقيات اقتصادية عراقية يونانية واوربية كبيرة وبمشاركة المئات من التجار والشركات ورجال الاعمال اليونانيين والعراقيين والتي كانت السبب الرئيسي في تكوين علاقات اقتصادية قوية ورصينة بين البلدين الصديقين".وأضاف ان" افضل ماتحقق هو مشاركة اكثر من ٣٥٠ شركة يونانية في هذه الملتقيات حيث كانت هذه الملتقيات واليونان هي بوابة التجار العراقيين الى اوربا وباقي دول العالم".من جهته اعرب السفير اليوناني عن بالغ فخرة واعتزازه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا اللقاء المثمر الذي جمعه برئيس الغرفة، مثمنا جهوده الجبارة والحثيثة في ادامة اللقاءات والملتقيات الاقتصادية مابين البلدين الصديقين.وتابع البيان" حيث قدم السفير رسالة من رئيس اتحاد الصناعات اليونانية الى الحمداني يطالب فيها رعاية ملتقى عراقي يوناني في بغداد في تشرين الأول المقبل من هذا العام بمشاركة اكثر من ٨٠ شركة يونانية تهدف الى الدخول والعمل والاستثمار في الاسواق العراقية".واكد الحمداني على" استضافة هذا الملتقى ورعاية الغرفة له ولفعاليات المتلقى العراقي الاوربي الرابع والذي سيعقد شهر تموز من هذا العام في العاصمة اليونانية أثينا".انتهى

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