الزوراء يسعى لاستعادة حسين علي

2019/06/30 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… يسعى نادي الزوراء، إلى استعادة لاعبه السابق والمنتخب الوطني الحالي حسين علي في الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي كريم صدام لـ /المعلومة/ إن “اللاعب حسين علي يتدرب حالياً مع فريق الزوراء من اجل الاعداد جيداً لبطولة غرب آسيا في اربيل وكربلاء”.وأوضح أن “علي ابن النادي والادارة تسعى جاهدة […]

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