البرلمان يرفع جلسته إلى الثلاثاء بعد إنهاء قراءة عدة قوانين وتأجيل أخرى

2019/06/30 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم، إلى الثلاثاء المقبل بعد تأجيل قراءة مشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين.وقال مصدر نيابي لـ/SNG/،إن “مجلس النواب أجل القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات”.وأضاف، أن المجلس أجل أيضاً مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية”، مشيراً الى أن “المجلس رفع ...

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