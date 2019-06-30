الرافدين يطلق قروض السيارات “دون كفيل”

2019/06/30 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أطلق مصرف الرافدين، اليوم الاحد، قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين “دون كفيل”.





وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني للأقساط”.

ودعا البيان، المشمولين بالقروض، الى “مراجعة اقرب فرع لمصرف الرافدين والتقديم عليها”.

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