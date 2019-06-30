تفكيك عبوتين كانتا معدتين للتفجير جنوب صلاح الدين

2019/06/30 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم عمليات صلاح الدين للحشد مشتاق طالب الحساني في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي عثرت على عبوتين ناسفتين كانتا معدة للتفجير في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين”.





وأضاف، ان “هندسة اللواء تمكنت من معالجة العبوتين بشكل آمن”.





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