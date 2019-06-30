صالح يبحث مع الشمري ضرورة اعداد الجيش وتسيلحه

2019/06/30 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد ضرورة اعداد الجيش وتسليحه، خلال لقاءه وزير الدفاع نجاح الشمري.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان” رئيس الجمهورية رحب بالشمري خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاحد، متمنياً له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الجديدة، مشدداً سيادته على اهمية ادامة زخم الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات الساندة له من الحشد والبشمركة وابناء العشائر على عصابات داعش، والحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الحرب ضد الارهاب”.وأشار صالح الى” ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً للنهوض بدوره المقدس في التصدي لمن يحاول المساس بسيادة العراق واستقراره، مشيداً بالبطولات والملاحم التي سطرها ابناء القوات المسلحة في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية”.من جانبه، قدم وزير الدفاع عرضاً لنشاطات وخطط الوزارة لتطوير قدرات الجيش العراقي والتشكيلات الساندة له، مؤكداً السعي لمضاعفة الجهود والعمل للحفاظ على امن واستقرار البلاد.

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