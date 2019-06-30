صالح يلتقي وزير الدفاع ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالجيش اعداداً وتسليحاً

2019/06/30 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد ،اليوم الأحد، وزير الدفاع نجاح الشمري ورحب صالح، وتمنى له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الجديدة، مشدداً على أهمية إدامة زخم الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوات الساندة له من الحشد والبشمركة وابناء العشائر على عصابات داعش، والحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الحرب ...

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