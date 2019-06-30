نواب كتلة المكون التركماني يتهمون الحكومة والكتل السياسية بالتنصل عن مسؤولياتها تجاه استحقاق المكون

2019/06/30 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم نواب كتلة المكون التركماني الحكومة والكتل السياسية بالتنصل عن مسؤولياتها تجاه استحقاق المكون.وقال النائب أرشد الصالحي خلال مؤتمر صحفي مشترك ان المكون التركماني يعد ثالث قومية وله استحقاق في التمثيل الحكومي أسوة بالمكونات السياسية الأخرى.وأضاف من المعيب أن يتحدث البعض عن عدم وجود محاصصة لأن ما يجري حاليا محاصصة سياسية بامتياز مبينا […]

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