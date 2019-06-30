شرطة إثيوبيا تضبط كمية من الأسلحة وتوقف مشتبه بصلتهم بالانقلاب

2019/06/30 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأحد، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، ومداهمات، وتوقيف عدد من المشتبه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

وجاء الإعلان عن هذه العملية، على

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