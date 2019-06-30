المرور تعلن العمل بالإشارات المرورية في بغداد بدءًا من اليوم

2019/06/30 | 18:08

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، بدء العمل بنظام الإشارات المرورية في بغداد اعتبارا من اليوم، فيما توعدت بفرض غرامات مالية على المخالفين.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية الرائد فادي الخزعلي في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "حسب أمر وتوجيه مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي، تم الإيعاز إلى كافة مفارزنا العاملة جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقين للالتزام بالعمل على الاشارة المرورية ضمن التقاطعات التي تم الانتهاء من صيانتها، والتي بدأت بالعمل تدريجيا بعد متابعة حثيثة العزاوي مع امانة بغداد /قسم هندسة الطرق وشعبة الإشارات المرورية لإعادة تأهيلها بعد مطالبات عديدة بضرورة إرجاعها للعمل".

ودعا الخزعلي، سائقي المركبات في بغداد إلى "الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية"، لافتا إلى أن "عقوبة عدم الامتثال للإشارة المرورية هي 30 الف دينار وفق قانون المرور 86 لسنة 2004".

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