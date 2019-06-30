2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شهد اللقاء المفاجئ بين الرجلين عبور ترامب لوقت قصير الخط الفاصل بين الكوريتين، ليكون أول رئيس أميركي في التاريخ يدخل الأراضي الكورية الشمالية.وجاء هذا الحدث بعد أشهر من قمة هانوي التي فشلت بسبب الخلاف حول التنازلات التي على كوريا الشمالية النووية تقديمها مقابل رفع العقوبات عنها.وبعد محادثات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللقاء الثالث بين ترامب وكيم: استعراض إعلامي أم خطوة نحو السلام؟ وكالة خطوة برس.

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