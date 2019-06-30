2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تشرع بالعمل على الاشارات المرورية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تشرع بالعمل على الاشارات المرورية في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تشرع بالعمل على الاشارات المرورية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).