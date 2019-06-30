عضو بتيار الحكمة: ايقاف الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقعاً بالوكالة بدءاً من يوم غد

2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الاحد، ان الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقع في الدولة العراقية بالوكالة تتوقف بدءاً من يوم غد الاثنين.

وقال الشمري في بيان ، انه "ابتداءً من يوم غد، تتوقف الصلاحيات الادارية والمالية لكل من يشغل موقع في الدولة العراقية بالوكالة من بدرجة وزير او وكيل وزير نزولا للدرجات الدنيا التي تحتاج تصويت عليها من مجلس النواب او مجلس الوزراء استنادا للقانون ".

وأضاف الشمري أنه "ابتداءً من نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران 2019 ولغاية نفاذ تعديل قانون الموازنة لعام 2019، نحذر كل المسؤولين من ارتكاب مخالفات قانونية وادارية ومالية لان ذلك سيضعهم تحت طائلة المحاسبة".

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