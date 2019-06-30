2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بحرق مجلس بلدي في ذي قار إثر تظاهرات غاضبة.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “ذي قار حالياً تشهد تظاهرات غاصبة تسبب بحرق المجلس البلدي في قضاء الإصلاح بذي قار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق المجلس البلدي في قضاء الإصلاح بذي قار إثر تظاهرات غاضبة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق المجلس البلدي في قضاء الإصلاح بذي قار إثر تظاهرات غاضبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).