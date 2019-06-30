الحشد يفكك عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير جنوب صلاح الدين

2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الحشد الشعبي، عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث باسم عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مشتاق طالب الحساني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي عثرت، على عبوتين ناسفتين كانتا معدة للتفجير في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين.وأضاف، أن هندسة ...

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