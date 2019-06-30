الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية واسعة في الأنبار

2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول داعش غربي الأنبار .وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "قوة مشتركة من الوية 18 و 19 و 13 و17 في الحشد الشعبي شرعت وبإسناد طيران الجيش بعملية لتأمين عدد من المناطق الرخوة ...

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