مؤتمر الدول العشرين المنعقد في اليابان بين 27و 29 حزيران 2019 لم يستطع اطفاء نيران الحروب بل يؤججها من خلال التنافس والصراعات الاقتصادية

2019/06/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.المؤرخ والدبلوماسي السابق حسن كرمش الزيدي

منذ الازل .كان ولايزال الاقتصاد والمال الذي ينتج عن مختلف الانشطة الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية هو احد المحركات الاساسية للانسان ليس فقط ليعيش بل ليتطور ويتقدم ويتوسع ويهيمن مما ولد على مدى التاريخ (هجرات بشرية) للبحث عن المياه العذبة حيث الزرع والضرع .مثلما نتج عنها (حروبا توسعية ذات طبيعة اقتصادية ولربما سياسية وقد تغلف برداء ديني او مذهبي او قومي) ونتجت عنها (اتفاقيات ومعاهدات اقتصادية وسياسية ) غير متكافئة في الغالب تظمن للمنتصر مكاسبا جغرافية واقتصادية..

كانت عصبةالامم التي تشكلت بين 1939/1920وخليفتها الامم المتحدة هي من بين التحالفات الاقليمية قبل ان تتوسع وتتخذ صفات دولية او التي تهدف جميعها لتقليل وتخفيض وتحجيم الصراعات والمنافسات الاقتصادية وماينتج عنها من هجرات ملايين البشر ومئات ولربما الاف من الحروب .غير انها لم تنجح (حتى الان) في احلال السلام العالمي ولن تنجح )حتى في احلام اليقظة الماركسية واليقظة الروحية لان الطبيعة البشرية قائمة على التنفس والتدافع.



ان الشواهد التاريخية كثيرة التي منها مئات ولربما الاف الحروب التي لايزال الكثير منها قائما وخاصة في غرب اسيا وشمال افريقيا وهو ما يطلق عليه (الشرق الاوسط العربي الاسلامي) بحكم موقعه الجغرافي المتوسط بين القارات الثلاثة وبحكم موارده الجيوكيماياوية والبشرية والروحية.

ان التكتلات الاقليمية التي منها الجامعة العربية ومجموعة دول قارة امريكا والسوق الاوربية المشتركة الذي ولد دول الوحدة الاوربية ودول الكومونويلث ودول الفرانكوفونية ودول الاسبانية والبرتغالية والروسية ومنظمات شرق اسيا وجنوبها ومنظمة دول المؤتمر الاسلامي ودول الخليج وغيرها هي احد ادلة فشل منظمة الامم المتحة لاحتواء وحل كل القضايا العالقة بنوع من العدالة.

في عام 1975 اي بعد انتهاء الحرب الاجرامية ذات الطبيعة الاقتصادية والسياسية والتي قامت بها الولايات المتحدة بين الاول من تشرين ثاني 1955و 30 نيسان 1975ضد شعبي فيتنام الذي سبق له وان تعرض مع شعبي كمبودية ولاووس بين 1945/1945 لحرب فرنسية انعقد بدعوى من الرئيس الفرنسي (جسكار دستانت) اول مؤتمر اقتصادي سياسي لاهم 5 اقتصاديات دول في العالم وهي (الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان) لتوزيع نفوذها الاقتصادي فيما بينها..في عام 1976صارت مجموعة الثمانية بعد ان انظمت لهم كل ايطاليا وكندا.في عام 1998صارت (مجموعة التسعة) بعد ان انظمت لهم روسيا.في عام 2000 تقرر توسيعه حيث انظمت له 11 دولة اخرى هي من قارة استراليا التي فيها 15 دولة ودولة واحدة هي (دولة استراليا ).من امريكا الوسطى والجنوبية التي فيها 22 دولة ( 3 دول) هي كل من البرازيل والمكسيك والارجنتين دون ذكر لفنزويلا احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة الاوبك في 15 ايلول 1960 .من قارة افريقيا التي فيها 53 دولة دولة واحدة هي (دولة جنوب افريقيا) دون ذكر لا لمصر ولا للمغرب ولا للجزائر ولا لنيجيريا ولا الحبشة من قارة اسيا التي فيها 51 دولة ( 5 دول) بالاضافة لليابان وهي كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا وتركيا والسعودية التي اضيفت لانها تمثل (بئر نفط كبير او واحة مباحة يغرف منها الجميع) ولم تضاف لاباكستان ولاايران ولا العراق .كما لم تضاف اسرائيل على الرغم من انها تعتبر اكثر تقدما من دولة جنوب افريقيا غير ان عدم حضورها هو بتنسيق مع حكوماتها لكي لا تصاب بالعين او توجه لها الانضار على انها صارت على الرغم من عمرها القصير وبفضل الدول الايروامريكة الاكثر تقدما وندا لبعظهم.



تعقد هذه المجموعة مؤتمرا سنويا في احدى الدول الاعضاء ويحضره رؤساء الدول اورؤساء الوزراء .ويدعى له ممثلي بعض المنظمات الدولية والاقليمية منها .رئيس منظمة الامم المتحدة برتغالي حاليا .رئيسة البنك الدولي (فرنسية).رئيس منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي .رئيس مجلس الموازنة الدولية .رئيس منظمة الوحدة الاوربية رئيس البنك الاسيوي وهو ياباني بينما لم يتم دعوة لا رئيس الجامعة العربية التي تأسست في اذار 1945 اي قبل تأسيس الامم المتحدة بستة اشهر وتظم 23 دولة و ومجموع سكانها 450 مليون ولا رئيس المؤتمر الاسلامي الذي تأسس عام 1969 ويظم 53 دولة ذات غالبية اسلامية ومجموع سكانها 1.5مليار نسمة ولا رئيس دول الخليج الذي تأسس عام 1981.



كما لم يتم رسميا حظور رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو لاسباب امنية وشخصية لانه يكلف حماية عالية ويكون بمثابة (رئيس رؤساء المؤتمر) فبقاؤه خارج المؤتمر ( اكثر نفعا لدولة اسرائيل وشعوبها) . ان مؤتمر العشرين لا يناقش قضايا ومسائل ايقاف الحروب بل يساهم غالبا باشعالها لان بعض اعضائه دول تنتج وتصدر اسلحة متطورة وفتاكة ( برية وبحرية ومحيطية وجوية) وهي خاصة كل من الولايات المتحدة التي لها جيوش في افغانستان والعراق وسوريا وجيبوتي وكورية واليابان وغيرها وتهدد وتتوعد دولا اخرى .مثلها فرنسا التي لها وجود عسكري في بعض دول افريقيا منها مالي وتشاد وجيبوتي .كذلك بريطانيا التي تحتل جزر الملوين الارجنتينية العضو في المؤتمر.



ثم روسيا التي دخلت في حرب مع اوكرانيا واحتلت جزر القرم ولها وجود عسكري في عدد من دول اسيا وخاصة (اوزبكستان.



تركمانستان.



طاجكستان.اذربيجان.قيرقيزية .منغولية.ارمينيا وفي دول القوقاز وبحر قزوين وبعض دول اوربا الشرقية ونفوذ عسكري في ايران وفي سورية .كما ان السعودية العضو الطارئ والنشاز فهي تقود حربا في اليمن دون ان تطلب منها لا الولايات المتحدة ولا روسيا ولا اية دولة اوربية ان توقف هذه الحرب بل كلها تبيع لها اسلحة باسعار عالية وتشتري منها نفوطا باسعار منخفظة.

لا تزال عملات الدولار واليورو والين الياني واليوان الرنمينبي الصيني تتصدر العملات العالمية.

لكل دول اعضاء المؤتمر غايات واهداف منها الولايات المتحدة..



تتحكم باكثر من %25 من الانتاج والتصدير العالمي باعتبارها اكبر اقتصاد عامي شبه متكامل واكبر منتج للاسلحة الاكثر تطورا وتقنيات عالية اخرى اضافة لمختلف المنتوجات غير انها تعاني من كثرة تدخلاتها العسكرية في العالم (اساطيلها) وبليارات الدولارات التي تقدمها كدولة وكمؤسسات وكافراد لدولة اسرائيل واستعمالها لوسائل التهديد السياسي والحصار الاقتصادي ومنع تصدير بعض المنتجات العالية التقنية،الصين ..



التي فيها 1.5 مليار مواطن ..تعاني من مشاكل داخلية مع جمورية تايوان وشبه جزيرة هونكونغ ومع التبت وبعض الاقليات ومنها الاسلامية التي لم تستطع ان تتكيف حتى الان مع النظام الصيني السريع المتطور مع ذلك فهي تمارس سياسات تخفيض الاسعار ومنح العقود الاجلة ومنحا وقروضا لدول وشركات) مما سهل لها الوصول واختراق اسواق جديدة كانت حكرا على بعض الدول وخاصة كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا فصارت تهيمن على %30 من التجارة العالمية( التصدير) ومثلها وبدرجات اقل فيما يتعلق بدولة كوريا الجنوبية . المانية واليابان وبريطانيا وفرنسا ..تعتمد كل منها على جودة ومتانة بضائعها .حيث ان عبارة (صنع في المانيا او في اليابان او في انكلترا او في فرنسا ) لها وقع نفسي مريح في نفوس المستهلكين..كندا..



لاتعاني كثيرا في اقتصادياتها لا استيرادا ولا تصديرا حيث انها تتمتع باكتفاء شبه ذاتي وتفيض (تزيد) عندها بضائعا كثيرة للتصدير .الهند التي يقطنها 1.250مليون مواطن .تعتبر ثاني دولة في عدد السكان في العالم بعد الصين وتنتج كثيرا من المنتجات الغذائية والبهارات وبعض الصناعات الوسطية وتستورد سلعا عالية التقنية .مثلها بمستولى اقل (اندونيسا)روسيا ..اكبر دولة مساحة ولديها نوعان من الاكتفاء الذاتي الزراعي والعسكري الذي تبيع منه كثيرا للعديد من دول اسيا الوسطى ( طاجكستان وتركمانستان واوزبكستان واذربيجان وقيرقيزية وبعض دول اوربا الشرقية التي فكت ارتباطها بها منذ عام 1990 والى بعض الدول العربية ( مصر قبل وفاة عبد الناصر عام 1970 وليبا قبل سقوط القذافي 2010 وسوريا منذ عام 1956 . تركيا..



تنتج كثيرا من المنتجات الزراعية والالبسة .غير انها تستورد كثيرا من الاسلحة لانها تعاني من اضطرابات داخلية تتمثل في مطالبات (اكراد تركيا) بحقوق ثقافية (حكم ذاتي) .كما لها مشاكل حدودية مع قبرص واليونان وايران والعراق وسوريا التي تعيش منذ عام 2011 حربا اهلية بررت هجرة ملايين من السوريين لتركيا.دولة جنوب افريقيا ..خضعت منذ بداية القرن الثامن عشر ل(استعمار مركب ) هولندي والماني وبريطاني الذي انفرد بها وصارت منذ عام 1919 دولة ظمن الكومونويلث الذي تأسس عام 1930 وفرضت سياسة التمييز العنصري ضد/80 من المواطنين الاصليين وتحالفت مع اسرائيل حتى عام 1991 حيث تم اطلاق المناضل (نلسن مندلا) بعد سجن دام 23 عاما وشارك بالانتخابات الرئاسية وفاز بها عام 1994 فجمد علاقات بلاده مع اسرائيل واقام علاقات واسعة مع غالبية دول افريقيا واسيا ودول من امريكا اللاتينية تنتج بلاده منتجات حيوانية وغذائية ومعادن ( الماز) وعددا من التقنيات بفضل الخبرات التي تتمتع بها الاقلية البريطانية التي حكمت البلاد منذ عام 1700 .السعودية ..



ليس فيها اي مظهر من مظاهر الدولة الحديثة فهي بلا احزاب وبلا نقابات وبلا برلمان وبلا حريات عامة حيث لا زالت المرأة ليس من حقها ان تخرج من دارها الا مع شخص من الذكور ولا يحق لها قيادة سيارة ولا السفر من اجل التعلم .اي ان وجودها مع هذه الدول تناقضا صارخا مع ما تدعيه هذه الدول على انها دمقراطية .غير ان الذي يبرر حضورها هو انها دولة لا تنتج شيئا يعد للتصدير الخارجي عدا النفط باعتبارها بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا ثالث اكبر مصدر له وتشتريه 18 دولة من دول المؤتمر وتشكل ايراداتها من تصدير النفط %90 من ميزانيتها السنوية الموزعة بين شراء المزيد والمزيد من الاسلحة التي تفوق كثيرا من حاجتها الدفاعية وتستثمر كثيرا من ايراداتها النفطية في مصارف ومشاريع في الولايات المتحدة وبريطانيا وتشتري ذمما لحكام وشخصيات رجعية طائفية وهابية وعميلة تعلن جهارا تخليها عن كل ما يدعو ل(وحدة المسلمين) وتشجع علنا من تسميهم الكفار وهم الولايات المتحدة شن حرب على ايران او على اية دولة لا تدين بالوهابية .كما الغت من قاموسها وخطب وعاظها الاية الواردة في القرأن والخاصة بالقدس حيث جاء في القران ذكر المسجد الأقصى بقولة .( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الاية الاولى من سورة الاسراء.

باختصار شديد جدا فان مؤتمر قمة العشرين هو التفاف وتحجيم واضعاف دور الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في الثقافة والاقتصاد، كما انه صراع ديكة ودببة وذئاب لضمان المزيد من الهيمنة على اقتصاديات %95 من دول العالم من خلال منعها من تملك وسائل التقدم وتطوير مشاريعها الزراعية والصناعية لتبقى اسواقا مستهلكة وتبيع المواد الخام الرخيصة جدا.حيث سبق وان اشرت في اطروحتي لنيل الدكتوراه في العلاقات الدولية المعاصرة في 21 تشرين اول 1989من جامعة السوربون الاولى بان (برميل النفط من البلدان العربية المنتجة للنفط والذي يحتوي على 48 غالونا او لترا يباع بثمن بخس وارخص بكثير جدا من بعض علب العطور الباريسية.

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