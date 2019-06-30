من تصميم زها حديد.. الصين تفتتح اضخم مطار في العالم

2019/06/30 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثمرت الصين مليارات الدولارات لإنشاء مطار عملاق ساهمت في تصميمه المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، يُقدّم على أنّه سيكون الأكبر في العالم، وذلك اس...

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