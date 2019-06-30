ديوان الوقف الشيعي يعلن اسماء الدفعة الاولى من المقبولين للتعيين لشغل الوظائف الشاغرة والناتجة عن حركة الملاك

2019/06/30 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التعيينات المركزية في ديوان الوقف الشيعي عن اسماء المقبولين لشغل الوظائف الناتجة عن حركة الملاك الاداري والتعليمي (الدفعة الاولى).وقال الوكيل الاداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي حسين التميمي ” ان اللجان المركزية المكلفة بالمتابعة والتدقيق والفحص في الديوان انجزت مهامها الادارية والفنية بالصورة المثلى وبمستوى اتسم بالشفافية والموضوعية في مراعاة التخصصات والاحتياجات […]

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