2019/06/30 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن فادي الخزعلي مدير الاعلام في مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، بدء العمل بالاشارات المرورية في بغداد بدءاً من اليوم.وقال الخزعلي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي، تم الإيعاز الى كافة مفارزنا العاملة جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقين للالتزام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشارات المرورية تعود الى شوارع العاصمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشارات المرورية تعود الى شوارع العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).