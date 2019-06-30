الحشد يحكم القبضة على دواعش غرب الأنبار

2019/06/30 | 18:18

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بغداد :سومر نيوز

احكمت قوات الحشد الشعبي، الأحد، القبضة على عدد من عصابات داعش الإرهابية خلال العملية العسكرية التي انط...

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