الكشف عن هدر 40 مليار دينار.. والاتهامات توجه لمسؤول تنفيذي

2019/06/30 | 18:18

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن تفاصيل قرار الحكم الجديد الصادر بحقِّ المدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ ال...

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