بدء العمل بالإشارات المرورية في العاصمة

2019/06/30 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، بدء العمل بالاشارات المرورية

في بغداد بدءاً من اليوم، داعية السائقين الى الانتباه وتقليل

السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية.

وقال مدير شعبة الاعلام في المديرية الرائد فادي الخزعلي في بيان ،

إنه "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي،

تم الإيعاز الى كافة مفارزنا العاملة جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه

السائقين للالتزام بالعمل على الاشارة المرورية ضمن التقاطعات التي

تم الانتهاء من صيانتها والتي بدأت بالعمل تدريجيا بعد متابعة_حثيثة

من مدير المرور العام مع امانة بغداد/ قسم هندسة الطرق وشعبة

الإشارات المرورية لإعادة تأهيلها بعد مطالبات عديدة بضرورة إرجاعها

للعمل".

واضاف الخزعلي، "لذا وجب التنويه الى كل اخواننا سائقي المركبات

في بغداد الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام

الطوعي بالإشارة المرورية"، لافتا الى ان "عقوبة عدم الامتثال للإشارة

المرورية هي 30 الف دينار وفق قانون المرور 86 لسنة 2004".

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