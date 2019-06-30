الحشد الشعبي يعتقل عدداً من الدواعش غربي الأنبار

2019/06/30 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال العملية العسكرية التي انطلقت اليوم، غربي محافظة الأنبار.

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