الامن الوطني يلقي القبض على متهمين اثنين بالغش الألكتروني

2019/06/30 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ، الاحد، بأن جهاز الامن الوطني القى القبض على اثنين يستخدمون الغش الألكتروني للطلبة في الامتحانات للسادس الاعدادي.

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