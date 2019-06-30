نائب عن البصرة: سنباشر بتنفيذ مجموعة مشاريع ستراتيجية

2019/06/30 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، يوم أمس السبت، رفع موازنة المحافظة الى ثلاثة أضعاف الموازنة السابقة، مؤكداً أنه ستتم المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع الستراتيجية.

وقال الخزعلي، في مؤتمر صحفي بمشاركة نواب المحافظة في مجلس النواب، إنه “وردت إلينا الموازنة السابقة والتي تقدر بـ٧٠٠ مليار وتم رفع السقف الى ثلاثة أضعاف وهذا يعطي مساحة واسعة في تنفيذ المشاريع”.

وأضاف أنه “بعد متابعة نواب البصرة سيتم تنفيذ مشروع ستراتيجي بكلفة أكثر من ٢ مليار دولار.” وأشار الى أن “نواب البصرة تابعوا معالجة الملوثات المشعة وهناك مليار متر مربع غير مطهّر”، لافتاً الى “متابعة مشاريع المنافع الاجتماعية مع وزارة النفط.”

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