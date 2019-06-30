السورجي: 400 منصب من الدرجات الخاصة حسمت للكرد

2019/06/30 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، عن حسم حصة الكرد من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة في الدولة بـ400 منصب، مبينا ان 100 منها ستكون من حصة الاتحاد الوطني.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي لـ/ المعلومة /، إن “المفاوضات بين الكتل السياسية مع الحكومة حسمت حصة كل مكون وكتلة سياسية من الدرجات الخاصة […]

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