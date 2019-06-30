محافظة بغداد تقرر ازالة التجاوزات على الاراضي المخصصة لبناء المدارس

2019/06/30 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت محافظة بغداد، اليوم الاحد، توجيهات لكوادرها،

بالعمل على ازالة التجاوزات الحاصلة على الاراضي المخصصة لبناء المدارس في

العاصمة.

وقال بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان المحافظ فلاح الجزائري، وجه بجرد الاراضي التابعة للمحافظة وازالة

التجاوزات عنها، ضمن اجتماع لمناقشة المشروع الوطني لبناء المدارس.

وتابع “القرار ياتي ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا

الخاصة بالقطاع التربوي، والتي تتضمن بناء واكمال 160 مدرسة، بواقع 12 الى 18 صفا،

في مناطق المركز والاطراف”.

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