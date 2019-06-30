2019/06/30 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست مثل كل الوزارات ، ورغم إنها ليست وزارة سيادية أو من وزارات ( أم الخبزة ) فان إشغالها يخضع للضوابط السارية في تعيين الوزراء لان قانون الوزارة رقم 40 لسنة 1988 وتعديلاته حدد شروط إشغال مناصب رؤوساء الجامعات والعمداء ولكنه لم يتطرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معايير إعفاء و اختيار القيادات في وزارة التعليم العالي ؟؟ ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معايير إعفاء و اختيار القيادات في وزارة التعليم العالي ؟؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).