“الجنرال” يكشف حقيقة مفاوضات الشرطة

2019/06/30 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف مدرب نادي النفط، باسم قاسم، حقيقة مفاوضاته لتولي قيادة نادي الشرطة في الموسم المقبل.وقال قاسم لـ / المعلومة/ إنه “الانباء التي افادت بقربي من تولي تدريب نادي الشرطة في الموسم القادم، عارية عن الصحة، ولا اعلم من اين جاء البعض بهذه الأخبار”.واوضح بالقول، “نعم لدي عدة عروض احدها من […]

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