البرلمان يصوت على قانون وينهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية ويرفع جلسته الى بعد غد الثلاثاء

2019/06/30 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم وبحضور 228 نائبا على قانون واحد وينهي مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا وقراءة قانونين، فيما قرر رفع جلسته الى بعد غد الثلاثاء.واعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، عن قرب وصول توضيح قانوني من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التصويت على […]

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