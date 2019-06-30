2019/06/30 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية تعلن أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019

العراقمنوع

التربية تعلن أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019

الأحد 30 يونيو 2019 - 18:26

التربية تعلن أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019

أعلنت وزارة التربية، عن نتائج أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019.

واليكم أسماء المؤهلين لهذا الاختبار:

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019 ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن أسماء الطلبة المؤهلين لاختبار التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).