2019/06/30 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخاذ قرار يعيد التوازن إلى السوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى الربع الأول 2020) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى الربع الأول 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).