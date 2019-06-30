العراق.. التعايش والتعامل والمشتركات

2019/06/30 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق الفلاح

التعايش يعني التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود علاقة إيجابية مع الآخر.



فلقد عرَفت هوياتنا العلاقة مع الآخر على اساسها ،

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