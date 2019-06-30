باسم قاسم يكشف حقيقة مفاوضات الشرطة

2019/06/30 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب نادي النفط، باسم قاسم، اليوم الاحد, حقيقة مفاوضاته لتولي قيادة نادي الشرطة في الموسم المقبل.

وقال قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"،

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